北韓證實29日清晨在江原道元山地區，朝東部海域進行超大型多管火箭砲試射，以確認人民軍部隊火箭炮戰術技術特點；根據南韓傳媒報道，北韓疑似朝日本海方向發射了2枚短程彈道導彈，是今年以來第四次發射，上一次就在3月21日。

根據北韓官媒《朝中社》報導，29日的試射活動是由北韓勞動黨中央政治局委員、黨中央副委員長李炳哲，以及多名國防科研部門幹部所督導。以往北韓最高領導人金正恩曾多次親自指導武器試射，但《朝中社》並未提及金正恩此次是否也有到場監看，也未對超大型多管火箭砲的性能多做說明。

另外，南韓軍方則指出，北韓29日試射的飛彈，飛行距離為230公里，最高高度為30公里，也是北韓在本月進行的第三次試射活動。有專家研判，北韓近期頻繁試射飛彈，是因為擔心新冠肺炎疫情在國內蔓延，以及長期受到國際制裁造成經濟困難，企圖以軍事行動鞏固權力。

南韓聯合參謀本部則在北韓試射之後予以強烈譴責，直指現在全球各地都在努力對抗新冠肺炎疫情，北韓選在此時進行武器試射非常不合時宜，呼籲要北韓立即停止這類行動，一同齊心抗疫。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)