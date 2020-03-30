堤岸結合地方特色美化景觀 12:172020/03/30 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣古坑鄉第20號暗渠堤岸上午動工，縣長張麗善（前右二）等人執鏟動工。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣古坑鄉第20號暗渠堤岸上午動工。（許素惠攝） 雲林縣古坑鄉第20號暗渠堤岸長達2000公尺。（許素惠攝） 雲林縣古坑第20號暗渠堤岸上午動工，工程融入地方文化元素，除友善人行環境外，也讓道路景觀風貌更優美，預計今年8月底完竣。 雲林縣長張麗善、古坑鄉沈勝騰、古坑鄉代表會主席鄭和義、古坑朝陽村長邱寶賢、朝陽村社區發展協會理事長塗啟良等人共同執鏟開挖，宣告動工。 沈勝騰指出，該工程除了道路改善外，也提升照明設施，是長達約2000公尺的雙向人行與自行車道，感謝中央前瞻計畫補助2000萬元，其中縣配合款340萬元由目縣府補助。 (中時 ) #工程 #古坑 #補助 #朝陽 #古坑鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 山林水奪養豬場改造案 拚2022完工 04:102020/03/26 證券．權證 政院加碼補助觀光旅宿業 受損企業員工薪資加碼補4成 17:222020/03/26 政治 出國感染肺炎怎麼辦？一招申請健保補助 17:402020/03/26 日常 中鋼集團將轉爐石應用道路工程 突顯循環經濟亮點 18:022020/03/26 財經 政府70億救觀光慘業 薪資補助加碼上限2萬 19:042020/03/26 財經 中鼎工程 流動性「極強健」 20:112020/03/26 財經 企業推展職工運動 補助說明會3月底開跑 20:182020/03/26 體育 救觀旅業 薪資補助大加碼 01:152020/03/27 財經要聞 補助杯水車薪 專家批活不到10天 04:102020/03/29 政治要聞 汰換老舊機車 最高補助4.1萬 04:102020/03/29 地方新聞 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳逢做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 - 社會 【西苑虐生1】變態師鞭生譏鳥小 校長拚連任裝瞎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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