雲林縣古坑鄉第20號暗渠堤岸上午動工。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉第20號暗渠堤岸長達2000公尺。（許素惠攝）

雲林縣古坑第20號暗渠堤岸上午動工，工程融入地方文化元素，除友善人行環境外，也讓道路景觀風貌更優美，預計今年8月底完竣。

雲林縣長張麗善、古坑鄉沈勝騰、古坑鄉代表會主席鄭和義、古坑朝陽村長邱寶賢、朝陽村社區發展協會理事長塗啟良等人共同執鏟開挖，宣告動工。

沈勝騰指出，該工程除了道路改善外，也提升照明設施，是長達約2000公尺的雙向人行與自行車道，感謝中央前瞻計畫補助2000萬元，其中縣配合款340萬元由目縣府補助。

(中時 )