新冠肺炎疫情在全球瀕臨失控，目前多國家都先後發布緊急命令，採取封城手段，印度也祭出三周禁足令之外，更要求工廠停工，等於產業陷入停擺，由於多家品牌智慧手機廠因為當地關稅問題，近2~3年來積極在印度設廠，印度被視為將成為繼大陸市場後，另一塊智慧型手機龐大成長市場，近年來小米在印度攻城掠地，奪下印度出貨龍頭寶座，手機晶片大廠聯發科(2454)也與其持續深化合作，如今印度產業按下暫停鍵，這對聯發科來說無疑是一大衝擊，聯發科首季受到大陸市場農曆年後延遲復工，第一季財報保守，如今印度也停工，第二季營運恐再添變數，聯發科今股價下挫，跌幅一度逾3%。

印度被視為繼大陸後，下一波智慧型手機快速成長的紅海市場，主要看好中、低階產品會快速成長，各大品牌智慧型也多選擇到當地設廠，就是因為中低階原本ASP就較低，加上當地關稅問題，以目前印度市場來說，小米銷售狀況最為強眼，透過積極的線上、線下通路，連續多個季度榮登印度市場銷售王，聯發科和小米也持續有密切合作關係，聯發科原先也看好今年的4G行動晶片將持續成長，其中印度市場就是最大的功臣，如果也恐添變數。

印度因應新冠肺炎因素，政府嚴格祭出三周禁足令，更要求工廠停工，表示在當地製造的智慧機產業生廠將按下暫停鍵，此對整體產業衝擊非同小可，此舉恐使得印度第二季智慧型手機銷售大幅度衰減，對聯發科也絕對不是好事。

聯發科首季在大陸市場因為新冠肺炎延遲開工、消費市場力道減緩下，首季營運保守，如今大陸市場官方宣稱全面開工，但整體終端市場的消費力道回升狀況仍有待觀察，如今印度也全面停擺，對於聯發科無疑是雪上加霜。

聯發科發第一季財測，以美元對台幣1比30的匯率計算，單季營收預估在550億元到602億元之間，季減少7%~15%，但較2019年第一季同增加4%~14%。

(時報資訊)