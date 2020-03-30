下注全球政府作多，台股指數開低走高力守9600點！英國首相上週確診新冠肺炎及美國新冠肺炎確診病例爆增，對因各國政府卯足全力印鈔票救股市及經濟，全面大反彈的歐美股市澆了一桶大冷水，原本強勢反彈了21%的美股在上週五隨歐股重挫，讓亞股未開盤就面色鐵青，日股及韓股指數下挫約2%到3%，台股亦跌空大跌，早盤一度下挫逾200點，不過，大陸地區全面復工，並積極啟動5G基礎建設，且遠端工作及教學需求引爆商務NB及伺服器等需求，伺服器及資料庫中心升級需求帶旺散熱、銅箔基板及NB零組件相關需求，盤中台燿(6274)、聯茂(6213)、台光電(2383)、雙鴻(3324)、超眾(6230)等獲搶反彈買盤進場逆勢走高。

中小型股：誠美材(4960)、興能高(6558)、雅博(4106)、凌網(5212)盤中股價逆勢亮燈漲停，搭配傳產類股相對抗跌，以及台積電(2330)及大立光(3008)盤中跌幅縮小，台股指數開低走高，盤中站回9600點，截至11點35分為止，加權股價指數為9595.07點，下跌103.85點，成交量791.14億元；OTC指數為116.28點，下跌0.98點，成交量164.45億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.14%，其次是水泥類股及塑膠類股，分別上漲0.9%及0.52%，表現較差者為半導體類股、光電類股及其他電子類股，半導體類股下跌2.32%、光電類股下跌2.28%，其他電子類股下跌1.89%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股，上漲0.61%，表現最差為紡織類股，下跌1.39%。

就技術面來看，全球政府全力護股市，上週台股因美股與全球股市強力反彈，以及國家基金適時點火上演大逆轉急彈千點行情，終場加權股價指數收盤為9698.92點，累計一週上漲464.83點，週K收長紅，終止連2黑，總成交金額為8285.14億元，上櫃指數上週五收盤為117.26點，累計一週上漲7.73點，週K變紅，亦終止連續兩週收黑K；今天台股在上週五美股重挫及美股盤前指數續跌下，指數跳空開低，盤中一度大跌逾200點，不過市場逢拉回搶買積極，指數緩步拉升；全球肺炎疫情擴散，美國確診人數超過大陸，美國政府與聯準會全力救市，與G20等國計畫注資5兆美元，激勵美股道瓊指數短短3天從最低點上漲幅度已近21%，重返技術性牛市，最壞情況已過，台股也已擺脫3月19日前急跌弱勢，由於台股近期技術面大幅翻揚，從最低點8523點V型反彈已逾1400點，短期均線5日線見反轉向上，與10日線黃金交叉，然而中長期均線仍維持空頭排列向下，上檔存在層層賣壓，未來月線將是重要壓力關卡，在指數上有壓、下有撐情況下，短線預期將於9300點到10300點之間震盪整理。

分析師表示，儘管全球新冠肺炎疫情未止，各國央行與財政單位積極救市，且國安基金啟動，預期股市低檔已過，台股10年線可望有守，至於選股，無論從台股表現或是美股漲跌，科技股還是投資人較為信賴的族群，特別是長線5G建設只是遞延，甚至大陸要加大投資刺激，加速5G基礎建設，可望帶動銅箔基板升級，可留意展望樂觀的台光電(2383)及聯茂(6213)等。

再者，新冠肺炎疫情迫使不少企業遠距上班或學校進行遠距教學，推升企業及個人對PC、NB、PAD、遠端網通產品、企業建置雲端伺服器及儲存需求，帶動PC及雲端伺服器有缺貨情況，即使許多人認為短暫現象，但亦不排除是商務NB及PC換機潮提前引爆，並加速資料庫中心及伺服器建置，成為遭到疫情重擊的科技產業中的明燈，對相關產品營收佔比越高的上下游公司越有利，若是股價跌很深、股價基期很低、籌碼乾淨，股價反彈幅度也將會較大，可留意展望樂觀的微星(2377)、散熱的超眾及雙鴻，電源供應器的台達(2308)及群電(6412)等公司。

(時報資訊)