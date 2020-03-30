記憶體封測廠華東（8110）受惠旺季客戶恢復備料，2019年第四季本業終止虧損，獲利維持高檔、每股盈餘（EPS）0.32元。累計全年稅後淨利1.65億元、每股盈餘（EPS）0.33元，雖年減59.27％、創近7年低點，但仍維持獲利，表現符合公司預期。

華東19日股價下探6.52元，創近4年5個月低點，公司自25日起實施庫藏股，擬至5月24日間於6～9元間買回2000張，約占已發行股數約0.39％、買回總金額上限34.88億元。華東近日股價止跌回升，今（30）日跟隨台股開低，早盤下跌約1.6％。

華東2019年第四季合併營收18.52億元，季增11.59％、年減7.72％。毛利率8.13％、營益率3.49％，本業終止連3季虧損、並站上近5季高點。雖因業外收益減少，稅後淨利1.58億元，季減24％、仍年增達38.4％，每股盈餘（EPS）0.32元。

累計華東2019年合併營收67.27億元，年減21.34％，為近15年低點，毛利率0.03％、營益率負5.54％，本業營運轉虧、雙創新低。不過，在業外收益跳增6.29倍挹注下，稅後淨利1.65億元，年減59.27％，每股盈餘0.33元，雖雙創近7年低點，但仍維持獲利。

華東財務長潘靜儀先前指出，由於半導體市況轉弱，去年前三季營收下滑、未達經濟規模，導致本業處於虧損。不過，受惠業外股利收入挹注、過去爾必達債權回收優於預期，挹注前三季整體營運仍小幅獲利，公司現金流量與財務結構亦較以往穩定。

在持續開源節流、降低成本，致力改善營運費用，配合步入傳統旺季、客戶恢復備料，華東去年第四季營運顯著好轉，本業終止連3季虧損，配合業外維持收益，使全年營運雖降至近7年低點，但仍維持獲利表現。

華東2020年2月自結合併營收4.93億元，月減5.32％、年減1.98％。累計1～2月合併營收10.13億元，年減8.24％，雙創近10年低點。展望今年，研調機構預期記憶體市況可望好轉，但貿易戰及新冠肺炎疫情是否衝擊終端市場需求，仍有待進一步觀察。

(時報資訊)