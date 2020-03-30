行政院「促進轉型正義委員會」依法將於今年5月底結束編制，行政院長蘇貞昌日前拍板同意再延長年任期，前天拜會代理主委楊翠，盼她接任主委一職。國民黨立委陳以信在臉書發文提醒蘇揆，提名楊翠前須送立法院同意，還說「我們等你喔！」

陳以信說，蘇院長要真除促轉會代理主委楊翠，這是行政院長的權限，他沒意見，但身為立法委員我必須提醒蘇院長，依據《促進轉型正義條例》第八條規定：「促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。行政院長為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主任委員。」換言之，立法院有行使「促轉會主委、副主委」同意權的法定職權，行政院長必須尊重立法院行使職權，不可迴避國會監督！

他說，尤其原本促轉會就是設定兩年期限，時間到就應該關起來，但現在時間到事情做不完，行政院長不究責還要延長一年，就請先一切照規矩來。請蘇院長先將楊翠主委與新任副主委，還有其他四位新任委員的提名名單（依法其中至少要有兩位男性）送來立法院審查，立法院同意了提名才算數！「我們等你喔！」

(中時 )