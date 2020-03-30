受到上周六美股大跌影響，台積電(2330)今早股價走弱，跌落270元之下及市值跌破7兆元；針對製程發展最新進度，台積電指出，5奈米製程是目前發展重點且依進度進行，至於3奈米試產時程是否延後則不評論。

台積電ADR上周五收46.91美元，大跌2.96美元或5.94%，折合新台幣每股約283.7元。台積電上周五收在273元，外資上周五反手賣超5231張，不過，外資上周對台積電較前周轉為買超，上周共計買超台積電達28468張，列為買超個股首位。目前為止，外資對台積電持股比率為75.68%。

針對媒體報導台積公司3奈米試產線裝設延後一事，台積電表示，過去並未正式發布3奈米試量產時程，3奈米試產時程延後是外界揣測，不評論外界揣測。台積公司並指出，5奈米製程是目前發展的重點，依進度發展。台積公司預計上半年率先量產5奈米，維持競爭優勢。

台積電將於下周公布3月營收，第一季業績將如預期，維持高檔，台積公司並預計4月中舉行法說會，對第二季及全年的展望將備受關注。台積電今早盤股價最低來到262.5元，下跌3.84%，市值跌破7兆元，近中午跌幅收斂，跌7元至266元。

(時報資訊)