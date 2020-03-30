高雄市長韓國瑜29日主持忠烈祠春祭，「Wecare高雄」不滿韓粉直播主全程跟拍，質疑韓藉此鞏固反罷免；高市新聞局長鄭照新強調，公開場合若不妨礙儀式，不會限制民眾行動，他更反譏罷韓團體腦補、「大腦在書寫奇幻文學」。

韓國瑜出席忠烈祠春祭後，罷免團體「Wecare高雄」在臉書貼文，重炮抨擊挺韓直播主全程直播，希望只是誤會，是因為防疫安排，而不是烈士遺族都不到場的春祭，直播主卻全程跟拍，「否則連春祭都要這樣做樣子鞏固支持者反罷免，真的會導致天怒人怨」。

底下罷韓支持者紛紛留言，以「憨粉」稱呼挺韓支持者及直播主，回覆「下架草包、憨粉跳河」、「早就知道他們會花錢請洗白大隊和網軍」、「旁邊跟了幾個拿手機直撥吹捧的人就以為是網紅膩？」

高市新聞局長鄭照新30日接受媒體訪問，記者提及罷韓團體說市府找直播主為市長「洗白」、「反罷免」，鄭照新說，他認為這種說法根本是「腦補」，用網路名詞來說，就是自己的大腦在書寫奇幻文學，「這種東西我們不需要去回應」。

他表示，春祭儀式因應新冠肺炎防疫，兵役處並沒有特別通知家屬、遺眷及一般民眾，但活動現場如果不影響秩序，對民眾及媒體的動線都不會特別去限制，其實包括市長其他的公開行程也是如此，除非是內部會議，才會嚴格管控現場人員。

鄭照新說，民眾關心市政發展，市府都相當歡迎，不會去分辨是支持者或反對者，對於市民的自主權利會予以尊重，但如果民眾現場行為影響到活動進行順暢，市府人員都會進行必要的勸導。

(中時 )