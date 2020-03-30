交通部觀光局高層主管的兒子，本月20日自菲律賓返台後確診新冠肺炎，被列為案277；而觀光局桃園機場遊客中心一名員工因接待對方，也確診陽性為案269，交通部長林佳龍得知後大怒，認為機場同仁應該服務旅客，而不是服務長官的親人，下令在24小時內調查清楚。交通部政務次長王國材30日證實，經查詢該主管僅「口頭報告」，沒有完成請假程序。

王國材表示，這名主管兒子20日下午2時抵達桃園機場，為周五上班時間，目前要了解是否有特殊接待，整體細節要求觀光局做完整報告，若有牽涉到違規或違法，會依照規定來做處理。

據傳該名觀光局主管上周曾參與多場會議，開會時也都有保持一定的距離，目前該主管沒有出現任何症狀，也已在家進行居家隔離。

林佳龍29日深夜在臉書上貼文指出，「派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。」

同時他強調，「先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。」

林佳龍最後要求交通部介入調查，在24小時內釐清該名主管兒子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權，如果屬實，將依規定辦理，絕不寬待。

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(中時電子報)