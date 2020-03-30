英國首相官邸有隻「捕鼠大臣」的貓咪，而在美國科羅拉多州喬治敦市，則有一隻伯恩山犬帕克（Parker）成為榮譽市長！在牠就職典禮的當天，除了當地的執法人員、市民外，連粉絲都來湊一腳。

除了是榮譽市長外，帕克同時還是滑雪場Loveland Ski Area的吉祥物、在非營利組織Easterseals為身心障礙者設置的露營營地擔任治療犬，也是啤酒廠Guanella PassBrewery的啤酒犬。為了紀念牠當上榮譽市長，該市還推出印有帕克頭象的帽T，一件37.99美元（約新台幣1,158元。）

不過在出任榮譽市長後，帕克也受到媒體的「嚴格監督」，當地報紙The Denver Post就拍到帕克「濫用職權」的影片。原來是帕克在滑雪場剛下新雪時，就在雪地裡奔馳的照片。媒體還故意寫下「這段經歷會不會重傷帕克的政治生涯呢？他能不能克服這個問題繼續參選市長呢？我們希望牠可以，因為牠是好小孩。」一篇「自導自演」的新聞，讓民眾們啼笑皆非。

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(中時電子報)