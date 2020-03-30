蔬果每天的建議量是350公克，不只對於身體及精神狀況都有益，還有抒緩記憶力低下的效果。不過要如何保存蔬果，才能夠讓營養一直都在，也是很重要的課題。澳洲坎培拉大學食品科學及營養系副教授雷納德（Nenad Naumovski）提出以下建議：
冷凍新鮮蔬果：新鮮蔬果的保存期限，冷藏大約是3到14日，而且擺得愈久，營養流失愈快，如果採用冷凍的方式，則可以保存1個月到1年，而且根據實驗證實，維他命C並不會因此而流失。但卻要注意的事，某些蔬果不適合冷凍，像馬鈴薯冷凍後，內部細胞會被破壞，吃起來口感不佳，而南瓜、蕃茄等食材，則適合先「焯」過（將被烹調的原料在熱水或者清湯中短暫燙一下的處理）再冷凍，才能將色澤、風味及營養留住。
將蔬果發酵：經過發酵處理的蔬果，能夠保存1到5年，而且還會產生對身體有幫助的微生物、益生菌。益生菌能夠幫助消化澱粉及蛋白質，還含有豐富的抗氧化物。
將蔬果罐頭化：可以將保存時間拉長到1至5年，而且營養不會流失，食物纖維甚至和新鮮蔬果一樣多。不過一旦開封、移到其他容器中的話，最好在3天內吃完，以免變質。
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(中時電子報)
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