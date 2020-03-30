近日有世衛官員在接受香港電台訪問時被問到世衛是否會接納台灣，蔡英文表示，我們態度一向很明確，並強調國內有能力也有很強的意願，願意跟各國共同維持我們的健康，希望各國政府經過這次疫情，能更理解台灣的能量。

新冠肺炎一再延燒，國內防疫工作已成為國際焦點，世界衛生組織與國內的連結，也成為各地討論的議題，蔡英文表示，我們態度一向很明確，我們有能力，也有很強的意願，願意跟各國共同維持我們的健康，更希望各國政府在經過這次疫情後，更能理解台灣的能量。

蔡英文強調，讓台灣可以加入世界的防疫體系，不但對民眾的健康可以有更好的保障，對全世界而言，有了台灣的參與，整個世界的醫療與衛生體系會做得更好。

總統在30日上午視察不織布工廠確保量產後，有記者問及「防疫外交」是否可能是下一階段的工作，蔡英文表示，講「防疫外交」不如講「防疫合作」，希望在大家共同對抗疫情的時候，我們跟其他國家可以互通有無，來強化各自對抗疫病的能量，這就是我們最希望做得到的事。

(中時 )