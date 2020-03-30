53歲林女士符合國健局每二年一次免費乳房X光攝影檢查，日前，她至長安醫院做健檢，檢查發現左側乳房內下方，有群聚多形性的微小鈣化點，經副院長吳嘉隆進一步透過「乳房攝影疑似鈣化點立體定位微創手術」診斷，在乳房攝影立體定位導引下切取組織化驗，結果證實是乳癌第0期原位癌，後再進行局部切除的保留手術，目前患者術後恢復狀況良好。

林女士說：「每二年都會固定做免費乳房攝影檢查，這對女性很重要。之前檢查都沒有問題，這次也沒有什麼明顯疼痛症狀，只是偶爾覺得乳頭癢癢的。但沒想到這次竟然檢查出乳房鈣化點，而且化驗結果是原位癌。不過很慶幸能夠早期發現早期治療，遇到了該處理就要處理，拖也不是辦法，愈拖只會愈嚴重而已。

」

長安醫院副院長、乳房外科吳嘉隆醫師表示，「乳房攝影疑似鈣化點立體定位微創手術」是在乳房攝影導引，以器械真空輔助下，將疑似鈣化點取出化驗，不同於立體定位穿刺切片，微創手術不僅傷口小，僅0.4公分，在局部麻醉下，將可疑的群聚多形性微小鈣化點取出並且做化驗。

吳嘉隆表示，群聚多形性的微小鈣化點有20~25 ％的性機率，但大部分屬於早期的惡性腫瘤，林女士即是其中之一，確診是原位癌後，再進行局部切除的保留手術，通常治療效果很好。

吳嘉隆說，根據統計，乳癌原位癌早期診斷早期治療，幾乎100％可以治癒。呼籲女性朋友，要善加利用國健局每二年一次免費乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療，自然也能降低死亡率的風險。

(中時 )