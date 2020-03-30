將軍立委吳斯懷今（30）日搶先登記立院衛環委員會第1個質詢立委，他率先爆料國內有居服員感染了新冠肺炎，讓衛福部官員大為吃驚，目前沒有居服單位通報衛福部，可是吳斯懷又振振有詞，因而陷入五里霧！

吳斯懷質詢指出，現在居服員前往個案家裡，每天平均工作量5至6人，都是需要很近距離觸、幫被照顧的人洗澡、翻身，現在有居服員被感染，而她事先不知道個案是不是居家隔離、居家檢疫。

吳斯懷要求社政部門必須通知這些居服機構，一定要告知居家照顧者的家庭是不是檢疫通報，只是現在不通報是沒有罰則。

衛福部次長薛瑞元表示，有關這個感染個案要去追查，目前通報是無居服員被感染，現在居服員到個案家中服務時，她可以詢問當地衛生局是否有居家檢疫或隔離對象，未檢還會使用資訊系統把名單串連起來，主動通知居服單位，掌握服務個案的狀況。

吳斯懷指出，他關切相關辦法能否落實到每個居服員身上，如果不落實就會變成疫情的破口，一但近距離接觸個案而成為可疑個案，也成了居家隔離而影響生計，也會成為另一個傳播管道，希望衛福部採取具體措施，不要造成基層的破口。

另外，吳斯懷認為，居服員如果一個照顧老伯伯不小心弄溼了、髒了，有沒有替換的口罩，所以應該依工作性質與需求要有彈性的口罩配發，避免相互感染，希望衛福部要有具體的解決辦法，讓居服員免於恐懼。

(中時 )