10條「淡蘭古道-剛剛好，野行！」的遊程規劃。/圖新北觀旅局提供

這10條「淡蘭古道-剛剛好，野行！」的遊程規劃，鼓勵民眾出外走走維持好心情,增加免疫力！前100位參與民眾,加碼贈送引起網路話題的淡蘭周邊商品套組-淡蘭印花雨衣及防水地圖指南，提供一把罩的淡蘭旅遊資訊，希望讓民眾在防疫期間步道多走，煩惱沒有！

觀旅局局長張其強表示：「因應疫情階段，大眾都盡可能避免密閉空間和人潮聚集，淡蘭古道剛好提供了這樣全戶外、小團體的古道野行，讓民眾能夠出門透氣、多做運動，而在遊程內容上也朝向深度、豐富的在地體驗，正合適現在現代人對於旅遊品質的要求。」這次更為了完善旅行體驗，全新推出公部門首創富含美學、文史和地圖資訊視覺化的淡蘭古道北路精裝防水指南，其中還規劃集章頁面，提供健行控蒐集完整淡蘭古道所有路段，前100份只送不賣，提供參與深度遊程的民眾搶先取得！

為了深化遊客對淡蘭古道的認識，也合力與在地聚落共同分享淡蘭古道魅力，觀旅局自2018年至今，在沿線聚落發掘10處具備旅遊服務能量的友善空間，分別位於雙溪、貢寮、泰平、牡丹、柑腳、石碇、坪林等處，合作對象包括在地商家、文史工作者、小農、及返鄉青年等，並簽署合作意向書正式成立為淡蘭服務據點，不僅成為打卡熱點，也提供遊客獲取資訊及休憩的空間。而這次推出的「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程，包含「達人聚落體驗」以及「山徑探索」兩大主題，其中6條達人走讀聚落遊程，就是在地服務據點夥伴所打造出淡蘭道上獨一無二的深度體驗，囊括雙溪「食光時光」、貢寮「雞母嶺田野情」、雙溪「探古尋柑腳城」、石碇「訪山城鑽」、坪林「韻茶香品」以及石碇「洄游十八重溪」，而山徑探索遊程則依難易度等級推出「親子樂遊」、「逃離城市」、「三五好友」、「挑戰自我」等4條山徑路線，提供民眾多元選擇。10條深度體驗遊程，目前都能在大島、偏愛、真程3間旅行社平台預約成行。

詳情可洽：

淡蘭服務據點。/圖新北觀旅局提供

「剛剛好，野行！」遊程。/圖新北觀旅局提供

(中時電子報)