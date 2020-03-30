藍委費鴻泰今（30）日於立院財政委員會質詢時表示，老百姓多半都受到疫情衝擊，而且不少企業採取異地辦公或是居家辦公方式，今年用電量可能會再創新高。

費鴻泰認為，如今國際原油、天然氣價格大跌，發電成本肯定會降低，既然如此，政府應該要體恤人民，因應疫情，應考慮今年暫停實施夏季電價策略。

經濟部次長曾文生則回應，本次紓困政策，經濟部已經有提供水電補貼政策，但仍會做內部討論。費鴻泰則表示，經濟部3日內要給他回覆。

(工商 )