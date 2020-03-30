藍委提夏季電價暫停一年 經濟部：會再討論 12:322020/03/30 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委提夏季電價暫停一年 經濟部：會再討論(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍委費鴻泰今（30）日於立院財政委員會質詢時表示，老百姓多半都受到疫情衝擊，而且不少企業採取異地辦公或是居家辦公方式，今年用電量可能會再創新高。 費鴻泰認為，如今國際原油、天然氣價格大跌，發電成本肯定會降低，既然如此，政府應該要體恤人民，因應疫情，應考慮今年暫停實施夏季電價策略。 經濟部次長曾文生則回應，本次紓困政策，經濟部已經有提供水電補貼政策，但仍會做內部討論。費鴻泰則表示，經濟部3日內要給他回覆。 (工商 ) #經濟部 #費鴻泰 #藍委 #夏季電價 #暫停 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺紓困 行庫近月金援400億 04:102020/03/26 金融．稅務 經濟部再准4家企業 投資台灣3大方案達9252億元 17:382020/03/26 財經 兩部會紓困 逾650戶企業申請 01:152020/03/27 金融．稅務 選舉權下修 藍委盼召開修憲委員會 11:102020/03/27 政治 《經濟》陸恐喊卡ECFA？沈榮津：外貿金額影響在5％以內 15:062020/03/27 財經 力促接地氣 國民黨30日邀不分區藍委確認責任區 22:182020/03/28 政治 餐飲業上架外送補助4月1上路 04:102020/03/29 政治要聞 藍委批 疫情為重少點政治 04:102020/03/29 政治要聞 經濟部近日內提服務業紓困方案 03:382020/03/30 財經 藍委爆防疫漏洞 染疫班機機組人員未被要求隔離 10:402020/03/30 政治 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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