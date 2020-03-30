新冠肺炎疫情肆虐美國，尤其紐約州的疫情最為嚴重，至少有逾1千人，已經因為新冠肺炎喪生。美國總統川普對紐約疫情的擔憂，從他直接點名紐約市皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst）就可看出。川普提到，他看到一輛一量的冷凍卡車，開道醫院院區，不是在載送物資，而是載運走遺體，直言：「從來沒有（在美國境內）見過這樣的事情」。

綜和美國多家媒體報導，位於紐約皇后區的艾姆赫斯特醫院，因為疫情嚴重，有運送遺體的冷凍卡車，直接等在外面載送；而紐約部分地區街頭，更可看到臨時搭建的太平間，向來繁華熱鬧的紐約州，頓時不安與嚴肅的氣氛蔓延。

美國總統川普，更在美東時間29日表示，預估美國至少會有10萬人死於新冠肺炎；他還公開點名紐約皇后區的艾姆赫斯特醫院，看到一輛輛冷凍卡車開到院區，運走死者遺體，畫面令他覺得震驚，直呼不可思議。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也指出，紐約現在像是呼吸器等醫療用品，數量非常短缺，預估重要的醫療用品，可能在未來一周就會使用殆盡，認為現在的紐約儼然像是戰爭狀態，亟待外界伸出援手，供應醫療物資給醫護前線。

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(中時電子報)