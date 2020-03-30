國際勞動組織（ILO）表示，新冠肺炎造成極大的經濟危機，最糟糕的狀況，就是全世界的失業者將增加到2500萬人，比雷曼兄弟時的2200萬人還多。目前各國政府也推出許多政策，想要捥回劣勢。

美國參議院在3月25日，通過史上最高金額、2兆美元（約新台幣61兆）的經濟支援政策。年收入7萬5千美元（約新台幣228萬6千元）以下國民，直接給付1200美元（約新台幣3萬6500元），孩童1人給付500美元（約新台幣1萬5千元），此外也擴大失業給付，對中小企業提供3500億美元（約新台幣10兆6700億元）的補助，另外對於航空產業給予融資，醫療設備投入更多資金。

英國對於維持雇用員工的企業，給予最多8成、每人每月2500英鎊（約新台幣9萬6千元）的薪資由政府給付，若是因為禁止外出而不得不長期休假的情形，從3月1日起連續3個月能夠領到補助金。另外也有小企業無息金援、延後半年繳交所得稅、加強對低所得租金的補助等。

法國提出總金額約450億歐元（約新台幣1兆5340億元）的經濟緊急措施，企業停業時員工的薪資由政府填補，上限是法定最低租金的4.5倍，光這些補助，2個月就高達85億歐元（約新台幣2898億元）。此外，企業救濟、停業的支援金，也都在範圍內。

德國則是提出對防止企業資金惡化、對於稅金上的特別措施，另外還有無限制融資的計劃。對於大型企業，德國政府提供4千億歐元（約新台幣13兆6360億）的債務抒困、小企業則是1千億歐元（約新台幣3兆4090億元）的抒困。

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(中時電子報)