受到新冠肺炎影響，英國頒步禁足令，若無必要，國民都不能外出。而且大多數的店長也跟著關門，光是這幾天，全英國使用現金的情形就減少50%以上。

英國最大的ATM經營公司LINK表示，除了受禁足令影響外，覺得「非接觸型付費」安全及擔心「紙幣上可能會有病毒」，都是減少使用紙幣的原因。此外，英國一些小賣店也傾向拒收現金，而申請裝刷卡機。英國消費團體WHICH的金融部門負責人加瑞斯（Gareth Show）則表示，目前有數百萬人沒有銀行金融卡，若是完全拒絕現金，這些人連買東西都沒有辦法，現在正尋求新的方法來度過這段時機。

英國小賣店也在3月23日和銀行達成協議，提高小額支付的上限，從30英鎊（約新台幣1154元）提高到45英鎊（約新台幣1732元）。英國大銀行UK Finance則表示，受到新冠影響，這是不得做的調整。

若是使用Apple Pay的話，LINK也表示，在使用完ATM，最好先洗手後再碰眼、口、鼻，才能避免感染危機。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)