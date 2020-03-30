受害女子拍下露屁男身影，po在臉書要大家小心。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市林口區2名年輕女子28日晚間行經麗園路一帶時，突然一名外籍男子背對她們脫下褲子、露出屁股，嚇得2女花容失色，警方循線找到該男後，不但發現他是名兒童美語外師，還辯稱是「找東西褲子突然掉了」，事後受害2女已提告，警方也將該男依法函送偵辦。

受害女子昨在臉書社團「林口大家庭」po出事發經過，指當晚與朋友走在麗園路上，遠遠就看到一個外籍男子，不料走近時，男子突然脫下褲子、露出屁股，即便她們用英文大喊「不要動」，男子還是裝作沒聽到，不斷逼近，雙方在遠處僵持一會後，男子才走回住家。

警方網巡發現後，立即調閱監視器追查該男，並通知被害人前來報案，隨後也火速找到該名男子，通知他到案說明。

經查，該男為澳洲籍，年約35歲，名叫Willian，去年7月來台，在當地兒童美語補習班擔任教師，他到案後供稱，當時酒醉要回家，走在路上找東西時，突然褲子就掉了，目前受害2女已提告，警方也依性騷擾防治法及公然猥褻罪嫌將該男函送偵辦。

(中時 )