新冠肺炎疫情逐漸改變消費者購物習慣，越來越多人不出門，選擇雲端遊戲、電商或直播來消費，台開(2841)集團在花蓮，新天堂樂園將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，而在金門方面，金門風獅爺物流經貿園區，將發展邊境貿易盼能成為兩岸跨境物流轉運中心。

台開指出，花蓮新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，凡對店家商品有興趣的人，可立即直接串聯實體店家，找到想要購買的商品，這不僅將在新天堂樂園各櫃位施行，更將邀請有興趣的實體店家一起加入。

受新冠肺炎疫情客機航班大減影響，全球的海、空貨運市場最近出現戲劇性變化，隨著大陸拚復工，貨要出口到歐美，另一方面許多貨自世界各地要搶進大陸，航空貨運一艙難求。台開對此表示，利用金門地理位置優勢中轉，可由廈門港將貨物送至金門，再由金門貨機包機對接桃園機場，將貨品轉到歐美。或由廈門港到金門料羅灣，再以海運方式對接高雄機場，再由高雄小港機場將貨品輸往歐美。

台開集團子公司台灣工商發展公司的金門保稅倉也正積極申請清關、理貨、管制區等完善機制，待申請審核通過後，金門往返中國大陸歐美物流轉運樞紐運作將更順暢，在疫情期間與以後正式發展成為另一條貨運營運新渠道。

(時報資訊)