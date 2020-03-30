國民黨人事案 葉慶元出任考紀會主委 12:372020/03/30 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉慶元擔任國民黨考紀會主委。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣今天簽派最後一個一級主管人事案，確定考紀會主委由台北市前法規會主委葉慶元同志擔任，將呈報週三中常會，交由中常會議決通過。 國民黨表示，葉慶元曾任臺北市政府法規委員會主任委員，臺北市政府國際事務委員會委員暨執行長，多次擔任中國國民黨訴訟律師，了解國民黨的法律需求以及黨黨內組織運作，未來將善盡國民黨防腐劑的作用，為落實本黨紀，捍衛本黨權力努力。 (中時 ) #國民黨 #主委 #臺北市政府 #中常會 #臺北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨青年團總團長坦言國民黨不足之處 建議應從「由上而下」調整為「由下而上」 08:582020/03/26 政治 一窮二白 國民黨重生契機 01:162020/03/27 時論廣場 他聲望高過國民黨 李明賢：AIT在押寶了！ 09:042020/03/27 政治 國民黨老人還是不知死活？媒體人為這事開轟！ 10:392020/03/28 政治 國民黨開系列直播 5發言人團邀網友大玩真心話大冒險 17:102020/03/28 政治 公民權下修改變選票結構？藍：真的不怕 11:122020/03/29 政治 與其網上嘴不如加入聊 江啟臣邀青年改造國民黨 17:012020/03/29 政治 想贏回年輕人的心？港媒點出國民黨真正考驗 08:022020/03/30 政治 他批韓這句話讓韓粉怒了！狠飆國民黨該清黨 08:332020/03/30 政治 國民黨徵「數位諸葛亮」 江啟臣：薪水找我談！ 08:402020/03/30 政治 政治熱門新聞 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 疫情延燒 台灣西部唯一縣市為何能守住？他揭驚人巧合 - 政治 李正皓言論惹議致歉！韓粉怒點名：這2名嘴超安靜？ - 政治 韓國瑜當市長後 網：台南人看到高雄這場景嚇一跳 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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