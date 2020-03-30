國民黨主席江啟臣今天簽派最後一個一級主管人事案，確定考紀會主委由台北市前法規會主委葉慶元同志擔任，將呈報週三中常會，交由中常會議決通過。

國民黨表示，葉慶元曾任臺北市政府法規委員會主任委員，臺北市政府國際事務委員會委員暨執行長，多次擔任中國國民黨訴訟律師，了解國民黨的法律需求以及黨黨內組織運作，未來將善盡國民黨防腐劑的作用，為落實本黨紀，捍衛本黨權力努力。

(中時 )