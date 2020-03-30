台大防疫超前部署 30日起柔性封校 12:452020/03/30 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大30日起謝絕校外民眾進入原本開放的校園，允許出入通道由校警及保全查驗學生證及服務證無誤，才可進入校園。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大外籍學生需拿出學生證查證無誤，才可進入校園。(陳怡誠攝) 台大校警查證外包商出入允許證件無誤才可入校施工，杜絕疫情發生。(陳怡誠攝) 成大、清大、政大先後傳出學生確診、緊急停課的消息後，更讓許多學校開始實施門禁管制，暫停校外人士換證進入校內圖書館、體育館等室內設施，30日起台大展開柔性勸導，防疫期間若非師生，謝絕訪客，學生憑學生證及外校人員須證明文件才可入校。 (中時 ) #防疫 #學生 #台大 #訪客 #師生 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市防疫消毒大隊 ２周消毒137處 04:102020/03/26 地方新聞 飛呀飛，直到中鏢！ 04:102020/03/26 時論廣場 台南晚上無防疫專車？市府緊急改24小時排班 20:482020/03/27 生活 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 員工額外獎金助桃順利推3間防疫旅館 16:392020/03/28 生活 無罩不受訪 小戴模範生 04:102020/03/29 運動天地 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 桃園防疫計程車2.0 一趟貼司機3500元 04:102020/03/30 地方新聞 生活熱門新聞 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 這次換他們拒讀台大？槓上中研院...校方臉書遭1450灌爆 - 生活 身兼副校長...台大槓中研院 張上淳回10字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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