台大外籍學生需拿出學生證查證無誤，才可進入校園。(陳怡誠攝)

台大校警查證外包商出入允許證件無誤才可入校施工，杜絕疫情發生。(陳怡誠攝)

成大、清大、政大先後傳出學生確診、緊急停課的消息後，更讓許多學校開始實施門禁管制，暫停校外人士換證進入校內圖書館、體育館等室內設施，30日起台大展開柔性勸導，防疫期間若非師生，謝絕訪客，學生憑學生證及外校人員須證明文件才可入校。

(中時 )