「最壞的時機，機會也最多。」以台灣茶為號召的Teatop台灣第一味冷飲店母公司珍鼎記茶飲股份有限公司斥資1億2千萬元在北屯區建造新總部大樓，3月30日舉辦動工大典，珍鼎記茶飲董事長楊國珍指出，這個時機也是最好的入市時機，他看到處處是機會，要趁著疫情先蹲後跳等疫情過了，就可以用跑的。

珍鼎記茶飲股份有限公司自2006年創立Teatop台灣第一味冷飲店至今已邁入第15年，全台共112間連鎖店，海外12間店，每年開店數、物流銷貨逐年穩健成長，為了擴大及增長店數需求，總部於2018年開始規畫擴大編制與規模，計劃購地自建總部大樓，於台中市北屯區南興路(近松竹捷運總站)購地156坪，建造新總部大樓483坪「地上五樓＋地下一樓」，規劃設置300坪物流倉儲、30坪研發中心、35坪訓練展示店、80坪行政辦公中心，未來將建立起更完善的連鎖店體系，提升品牌形象，躍進國際品牌。

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