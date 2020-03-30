新冠肺炎疫情持續延燒，企業無薪假家數創十年新高！對於3個月後就要步入職場的應屆新鮮人來說，求職是否受影響？根據1111人力銀行30日公布最新調查，今年應屆畢業的新鮮人當中，63.7％畢業後要直接投入就業市場，與去年調查的72.5％相比，今年新鮮人求職意願呈現下降。

1111進一步追問新鮮人，預計花多久時間找到第一份工作？調查指出，僅1成6自認有信心在畢業前順利找到工作，另8成4的畢業生預估，平均要花4.2個月才能順利到職，若與去年調查時平均2.9個月相較，整整晚了近40天，顯示大環境景氣受疫情影響，今年畢業生求職信心也相對減弱。

再者，新鮮人的求職行為也受疫情影響。據1111調查，若新冠肺炎疫情持續延燒，有6成1新鮮人表示將受影響，其中包括參加線上報名徵才活動（37.5%）、願意嘗試視訊面試（36.3%）、減少參加實體徵才活動（29.9%）、將暫緩投遞履歷／晚點再找工作（21.0%）、改變工作型態（17.1%）、改變求職產業／工作（10.8%）。

此外，疫情延燒也影響新鮮人前往海外工作意願！1111調查指出，高達56.6％新鮮人完全不考慮赴海外工作，另有29.2％將暫緩前往海外工作、3.8％則是改變原訂海外工作的國家，僅10.1％照原定計畫出發。最想前往的國家依序是日本（27.9％）、美國（16.1％）及中國大陸（13.2％）。

1111人力銀行總經理何啟聖表示，觀察今年有意願投入職場的新鮮人，不僅比去年少，其中更有近10％想先找兼職工作，換言之，還沒有步出校園的畢業生，已經感受到整體大環境的不景氣，抱持「先求有再求好」的心態，先將就兼職工作，待疫情平息再伺機轉回正職。

何啟聖指出，每年3月各大專院校起跑的「校園徵才博覽會」，今年因校方擔心群聚感染，紛紛取消或延期至5月再舉辦，而基於全台29萬名大專院校畢業生仍有急迫謀職需求，1111人力銀行特開闢「知名大學線上校徵版」，集合交大、清大、台科大等數十間頂尖大學，並匯流上百家知名企業職缺，搜羅出逾10萬筆最適合大學畢業生的工作機會！

何啟聖進一步說，新鮮人投出履歷後，還可參考前輩的「面試經驗談」，並使用「AI模擬面試」自我演練面試情境，反覆練習不同職務的題庫及回答；若是接到企業人資來電，求職者更可開啟「遠距面試」視訊功能，不用舟車勞頓還能減少傳染風險，若是順利找到工作可以報名「找工作送1萬元」，就職滿10個月就能無條件領取1萬元就職金。

何啟聖說，雖然疫情嚴峻，但據1111調查，第二季仍有65.3％的企業會依照原訂計畫徵才，且距離畢業還有3個月，新鮮人有充足的時間準備完整的履歷及中英文自傳，抱持樂觀的態度積極應試！

為了解應屆畢業生就業規劃，1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員，進行「2020新鮮人求職意向」調查，調查時間2020年3月2日到3月26日，總計回收共984份。

(工商 )