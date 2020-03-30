4年多前蕭姓男子在嘉義縣太保市駕汽車撞倒騎單車的老農，導致對方右手及右膝擦挫傷，被控沒等救護人員到場即離去，涉嫌肇事逃逸，雖被判刑6個月確定，但因聲請釋憲獲大法官解釋刑法肇逃罪違反「法律明確性」失效，經聲請再審並提出新事證指老農逆向騎車才造成車禍，台南高分院撤銷原判，改判無罪，全案也確定。

合議庭指出，2014年10月20日上午8點20分，蕭某駕駛汽車沿著太保市二段行進，途經661巷口右轉時，正好老農騎單車逆向通過巷口，2人因閃避不及發生車禍，致老農人車倒地，有右手肘、右膝擦挫傷，但過失傷害部分並未提告。

車禍發生後，蕭某曾下車牽起單車，並撿拾掉落路面的農作物，但老農指控蕭某並未通知醫護人員到場，也沒有等警方到場處理即駕車離開，涉嫌肇事逃逸罪。

訊據時，蕭某否認肇事逃逸，還供稱有請老農記下車號，但因對方辱罵還揮舞鐮刀，才逃離現場。一審的嘉義地院認定蕭某肇逃，判刑8月。蕭某不服上訴二審，並與老農達成民事和解，賠償4萬6000元，二審改判刑6月。

不過，蕭不服上訴最高法院被駁回確定後，又再聲請釋憲，大法官會議2019年5月31日作成釋字第777 號解釋，指刑法第185-4條有關「肇事」部分，文義有違法律明確性原則，此部分應自解釋公布之日起失其效力。至於刑度部分，一律以1年以上7年以下有期徒刑為法定刑，致對犯罪情節輕微者無從易科罰金，不符憲法罪刑相當原則，此部分應自解釋公布之日起，至遲於屆滿2年時失去效力，蕭據此聲請再審。

再審時，蕭某提出嘉雲區車輛行車事故鑑定會的鑑定結果作為新事證，並指老農騎單車逆向行駛不當才是肇事原因，他駕車並無肇事因素，台南高分院也撤銷原判決，改判他無罪。

(中時 )