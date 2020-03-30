玉里4頭水牛逃家三天，在秀姑巒溪溪畔被尋獲。（許家寧翻攝）

玉里員警三天來不斷搜尋，在芒草堆中發現牛隻身影。（許家寧翻攝）

潘姓民眾在河畔放牛吃草，險些走失損失十萬元。（許家寧翻攝）

我的牛不見了！花蓮玉里鎮1名潘姓農民在秀姑巒溪畔放牛吃草，3天前發現飼養的四頭水牛不翼而飛，焦急向警方報案，買進4頭牛還沒養大，就掙脫繩索逃跑，憂心牛被湍急溪水沖走，10萬元心血泡湯，萬一跑到大馬路，造成車禍憾事。

潘男慌張表示，發現自己飼養在溪邊的4頭水牛走失繩，找尋了一整天仍一無所獲，由於水牛是其收入的主要來源，又擔心牛隻跑到馬路影響用路人及車輛安全，觀音派出所員警一邊仔細詢問牛隻特徵，隨著潘男前往牛隻走失地點查看。

秀姑巒溪流域面積廣達上千平方公里，溪邊的芒草長得比人還高，且溪水湍急，警方從地上泥濘的牛糞、腳印研判牛隻可能跑至秀姑巒溪河床裡面，沿著堤防沿線擴大搜尋，並詢問附近農民協助通報，是否有發現走失牛隻的行蹤。

員警3天來利用巡邏及勤餘空檔時間不斷訪查尋找，終於在秀姑巒溪河床發現兩頭黑色、兩頭黃色疑似走失小牛悠閒在河邊喝水，立即聯繫潘男到場確認，四頭牛失而復得，飼主牽著水牛難掩激動，不斷稱謝，非常感謝熱心、認真的好管區，

警方指出，水牛在溪邊吃草，無人看管，偶而會有牛隻掙脫牽繩跑至馬路及鐵路影響行車安全情事發生，飼主不但要送法辦還要賠償台鐵損失，還可依《道路交通處罰條例》開罰，呼籲飼主確實將飼養的牛隻栓緊，勿讓自家牲畜到處「趴趴走」。

(中時 )