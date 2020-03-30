七家上市櫃公司申請延後申報去年財報 12:502020/03/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據公開資訊觀測站公告，光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）、如興（4414）、東森（2614）、東貝（2499）及大略-KY（4804）等七家上市櫃公司，已經董事會通過，將申請延後公告去（108）年度財報。 依公告資料顯示，上述七家公司分別於3月23～27日召開董事會通過將延後申報，僅有光麗-KY提出預計展延時間在4月24日，其餘六家均提出4月30日。 此外，目前僅有太設提出的申請，已獲得主管機關同意延至4月30日，其餘均尚待主管機關公告同意。 (工商 ) #光麗-KY #勝悅-KY #太設 #如興 #東貝 也許您會感興趣 推薦閱讀 如興2019財報將延至4月底前公告 12:122020/03/26 財經 四家2019財報 擬延至4月底 01:152020/03/27 證券．權證 東森去年財報擬延至4/30申報 14:112020/03/27 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 一買就暴虧！他押10張台積電284元 專家驚曝1句話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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