新北市一名35歲的澳洲籍補習班教師Willian，28日晚間與友人飲酒後返回林口區麗園路住處，路上在昏暗的夜色中，他解開褲子皮帶，整條褲子竟直接掉落下來，嚇得2名正要返家的中年女子尖叫大喊「不要動，我要報警！」警方獲報後，隔（29）日晚間通知Willian到案，他向警方辯稱「找東西時，不知道為何褲子就掉了！」警方訊後仍依《公然猥褻》及《性騷擾防治法》將Willian送辦。

警方調查，被害的2位女子準備返家時，從遠處就隱約看到1名外籍男子，等她們靠近後，男子突然對著她們脫褲露臀，女子先以中文、英文怒斥男子不要輕舉亂動，否則就要報警。

該名男子為澳洲籍Willian（35歲），在補習班擔任外籍教師，他供稱稱當晚已經酒醉要返家，在過程當中，因為要找東西，不知道為何褲子就掉了；根據監視器畫面Willian也隨即彎腰撿起褲子，警方訊後仍依《公然猥褻》及《性騷擾防治法》將Willian送辦。

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(中時電子報)