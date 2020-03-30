大陸近期頻頻輸出口罩、防護服等醫療物資，協助歐洲抗疫，不過在給荷蘭的口罩中，卻被荷蘭檢測發現品質不合格，下令將60萬個口罩收回。大陸駐荷蘭大使徐宏30日對此回應，他稱合作過程中即使出現一些問題也是正常的，可以實事求是地加以解決，而不應作政治化解讀。

荷蘭國家電視台（NOS）28日報導稱，荷蘭衛生部宣布下令收回已發往醫療機構的約60萬個大陸進口口罩，因為這批口罩「不符合安全質量檢驗標準」。荷蘭衛生部決定收回，並把剩餘的部分凍結起來等待處理。

荷蘭當局指，這批口罩存在不能正確地覆蓋佩戴者的臉部，或捕獲病毒粒子的膜狀物不能正確運作的問題。

大陸駐荷蘭大使徐宏30日對此表示，高度關注此事，並在當晚第一時間與荷蘭外交部、衛生部聯繫，了解核實有關情況，也應約與荷蘭醫療護理大臣範萊恩通話。他稱，關於荷方從中國採購的部分口罩不適宜重症病房醫護人員佩戴的問題，荷方正在進一步釐清有關情況，俟有結果，將第一時間向中方通報。希望這一孤立事件不會影響兩國在抗擊疫情領域的友好合作。

徐宏還強調，病毒無國界，國際社會唯有加強團結互助，才能戰勝疫情。中國支持包括荷蘭在內的各國抗疫的目的非常簡單，就是要努力挽救更多的生命，不存在某些人所說的「地緣政治考慮」。合作過程中即使出現一些問題也是正常的，可以實事求是地加以解決，而不應作政治化解讀。

他期待荷方關於口罩質量問題的進一步調查結果，如有需要，中方將本著客觀公正的原則依法協助開展調查。中方也將繼續全力支持荷方的抗疫努力。

(旺報 )