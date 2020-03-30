「小魚兒」響應市府防制登革熱的呼籲，上周三帶了3、5人到三民區清掃環境。（小魚兒提供／林宏聰高雄傳真）

罷韓團體矛頭對準挺韓直播主，痛批他們跟前跟後直播，目的是為韓國瑜「洗白」；直播主「小魚兒」說，他們只是直播市長行程，讓市民知道市府做了什麼，全程沒有挑釁罷韓方，反而被刻意與反罷免扯在一起，「到底是誰在挑撥仇恨？」

「大家應該想想，為什麼會有自媒體生存的空間？」小魚兒說，就是因為韓國瑜的市政成績，大眾媒體都不報導，或者是拿著放大鏡惡意扭曲，只報導剪輯過的、去頭去尾的負面片段，讓他們這種全程直播、原汁原味的影片深受韓國瑜支持者歡迎。

小魚兒說，總統大選後，韓國瑜回歸高雄市政，但因為遇上新冠肺炎疫情，市政新聞難以登上大眾媒體版面，於是開始有3、4位支持者固定直播市長行程，彼此各播各的，但每次直播約有上千人觀看，顯示高雄市政訊息還是有很多人關心。

沒想到，民眾直播韓國瑜29日出席忠烈祠春祭，卻被罷免團體「Wecare高雄」批評，罷韓支持者紛紛留言以「憨粉」稱呼挺韓支持者及直播主，回覆「下架草包、憨粉跳河」、「早就知道他們會花錢請洗白大隊和網軍」、「旁邊跟了幾個拿手機直撥吹捧的人就以為是網紅膩？」

「我們不是挑釁罷韓，只是希望高雄市政府的政績讓市民看得見！」小魚兒強調，他認同韓國瑜，但也尊重另一方有罷免的權利，他只是想透過直播韓市長、市府團隊的努力，根本沒想過要挑起罷免與反罷免的仇恨對立。

另外他說，挺韓自媒體愛屋及烏，對高雄也有一份特殊情感，他呼應高市府防制登革熱的措施，上周三反登革熱日還帶了3、5個人，穿著國旗裝去三民區清掃環境，全程直播，希望多帶來一些正能量。

不過他坦言，直播主都是素人，沒受過媒體訓練，攝影工具也只有手上的手機，公開市政行程為了取得好畫面，有時候確實會太貼近市長，擋到大眾媒體的鏡頭，這部分自媒體應該自律，和其他媒體動線一致，以免造成困擾。

(中時 )