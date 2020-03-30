截至2020年1月，台灣的房屋貸款餘額，持續創下新高，代表著在這個疫情和經濟危機夾殺的時刻，還有許多人很有勇氣且不怕死的進場買房，但我只擔心他們會成為經濟泡沫下的亡魂...

每次講到買房，很多人都會問:

年輕時到底該不該買房呢?

如果不買房,老了就沒地方住?

因為沒有房東會租房子給你...

其實，答案是 YES

但是，如果你在不對的時間或地點買房，房價又超出你的能力，你就會成為只能吃泡麵度日的房奴。

談到買房時機，你應該要知道的是，2019年台灣的房屋貸款餘額，已經高達9兆新台幣，佔全年GDP的百分之50，這代表有房貸的人，平均每個月都要把薪水的一半拿來付房貸。

那麼，我們到底該不該買房呢?

如果你想買房，但不想背負沉重房貸，避免成為被地主、建商坑殺的冤大頭，你就必須瞭解這個，政府和建商希望你一輩子都不知道的，房地產的真相。

當你瞭解房地產的真相，就能知道政府是如何一手造成，台灣低薪和高房價的慘況，也能知道買房的合理價格和進場策略，不用擔心老了會沒地方住。

高房價的成因:

台灣高房價的主因,就是低利率和低稅金。

因為長年來的低利率，導致很多資金流入房地產，講白一點，就是銀行用低利息來鼓勵人們貸款去買房。

接著，我們來比對一下台灣和其他國家的房產稅，就能知道台灣的稅制有多可笑。

我們同樣以一千萬台幣的房價來計算，就能明顯看出差異，

美國房產稅要12萬，日本3萬，然而，在台灣卻只要5000塊。

可能有人會說，「稅金這麼低，對老百姓買房很好啊!」，但事實並非如此，低稅金只會讓有錢人的持有房屋成本降低，使他們更方便囤房，反而墊高房價。

美國因為房產稅太高，根本沒人想囤房，而日本有設立空屋稅，最高稅金是自住的5倍。

那台灣呢?

台灣其實也有囤房稅，但只是自住的3倍。

不過，有錢人只要用家屬當人頭來登記自住，就可以規避稅金，況且，就算多三倍，也還是比其他國家少了一大截…

說真的，其實政府根本不想課房產稅，要課也只是課好玩的，做做樣子罷了。

低薪的成因:

台灣會有低薪的問題，是因為歷任執政者都把房地產，當成經濟的火車頭，不斷降稅來鼓勵全民炒房造成的。

事實上，炒房，不過是買低賣高的策略，只要轉一手就馬上賺錢，對實體經濟根本沒有貢獻，卻把資產泡沫吹大，還剝奪了人民居住的基本人權。

不幸的是，大部分人一有錢，就是往房地產的黑洞裡面去放，而不是選擇投資創業，或幫員工加薪，因此，台灣經濟才會這麼慘，所謂「二十年來最好的經濟」，也不過是笑話而已。

事實上，提升經濟就像是蓋房子，地基就是房子的根，地基打得好，上面的房子才不容易歪斜、塌陷，住得才安心。

但現今經濟的地基，都是用泡沫堆疊起來的，只要有個風吹草動，馬上就會破掉，這就好像，你家是建在一堆泡沫上，每天晃來晃去的，你能住得安心嗎?

老實說，正是因為台灣有很多民代地主，才會出現這些可悲的房產政策和稅制，讓他們可以圖利自己，房地產才會成為虛假經濟的火車頭，搞爛台灣的經濟。

所以了，當我們在電視上看到，只要有某位民代提出，要調高房產稅或執行實價課稅時，就能看到各大政黨演出團結戲碼，槍口一致，否決提案，就是因為這些民代地主和政客，習慣了炒房獲利，卻不願多付一毛錢稅金的暴利人生。

其實政府和財團建商的故事還有很多，想看的朋友可在下面留言，我會找時間做成影片，再為大家講解。

房屋的合理價格:

那麼，房價到底要多少才算合理呢?

在瞭解房屋的合理價格之前，我們要先瞭解建商的成本有多少，尤其，很多有權有勢的大建商，都是用成本低廉的公告地價來大肆圈地。

我們以新北市的某個建案為例，這個建案在民國100年動工，以當時的公告地價，和營建署統計的平均營建成本來計算，建造成本每坪約是三萬五千元。

接著，此建案的每間坪數大多是35坪，在104年完工後，建商以每坪15萬來賣給消費者，也就是一間大約525萬的金額，經過多次交易，如今此建案已來到每坪約25萬元，也就是一間750萬的高價。

看完案例後，我們就能知道，建商的成本一間不過才122萬，就算去掉銀行利息和通貨膨脹，建商還是賺太多了，消費者們都被當成冤大頭，而且每轉手一次後，花得冤望錢就更多了。

為什麼消費者會心甘情願的掏錢，買那些被墊高的房子呢?

因為，建商知道台灣人的心理弱點，那就是，人們都渴望自己有個家，而且深怕老了會沒地方住，所以他們才能坐地起價，同時透過行銷廣告把這個恐懼放大，坑殺消費者，讓人們覺得一定要趁年輕買房，不然，老了就只能睡在街頭。

這就好像我們去菜市場買菜，今天我非常想吃南瓜，沒吃到南瓜不行，沒想到，菜販早就摸透我的想法，偷偷在一顆售價十元的南瓜上面，貼上五十元的標籤賣給我，結果我就在不知情的情況下，多花了四十元，成了冤大頭。

說真的，我認為合理的房價，蛋白區中古屋應該要在每坪10萬左右，這才是正常人能夠承擔的價格啊...

我以前說過，希望大家以租代買，正是因為現今的房產價值，都是虛假泡沫，實體經濟根本沒辦法支撐起這樣的高房價。

美國和日本都經歷過房地產泡沫，所以他們非常清楚炒房會讓實體經濟崩潰，因此制定了許多防止炒房的政策，歐洲更不用說，他們一開始就明白，住宅是每個人的基本人權，而不是用來炒作的商品。

但台灣卻是完全和人家相反，不管什麼黨執政，建商財團和政客，永遠是最大的嬴家。

言歸正傳，回到一開始的問題：我們到底該不該買房呢?

其實，我從來沒有反對大家去買房，只要你的財力沒問題，並對後勢的漲跌毫不在意，那就放手去買吧!

但我相信，大多數人沒有足夠的財力，也沒有這個心理素質，去抵擋漲跌的誘惑和恐懼。

如果你真想貸款買房，但不想買在高價位被當冤大頭，那你就必須知道，以下這兩個買房策略，那就是買房的地點和時間。

我們先來談談買房的地點策略，我認為，根本沒必要在高房價的市中心，付出高額貸款和利息來折磨自己。

說真的，在一坪不到五萬元的鄉下地區買房，你也能過得很快活，當你的房貸只佔你收入的十分之一，你才有自在和高品質的人生啊!

這時候一定有人會問，「鄉下不但工作機會少，也沒有醫療資源，老了要怎麼辦呢?」

老實說，近年來已有許多人，受不了都市的高房價和高物價，外移到鄉下卡位了。

我相信，未來隨著遠距上班科技的普及，人口外移鄉間勢必增加，科技基建和醫療資源也會跟著進駐，生活機能就不太會成為大問題。

接著，再來談談買房的時間策略。

如果你一定要住在市中心，除了以租代買外，就是耐心等待房產泡沫破裂的到來，那時候，房價自然會回到應有的合理價位。

或許又有人會問，如果泡沫一直不破裂呢?

如果你懂得總體經濟，就會知道，景氣是不停擴張收縮循環的，只要你耐心等待，一旦景氣衰退期來臨，台灣的房產泡沫早晚要破裂，那時候，必然有很多人還不出貸款，法拍屋暴增，房價自然就會修正到合理價位。

總之，買房是每個人應有的權力，但擁有財務健康和高品質生活，也是大家都應該享有的人生。

我沒有反對大家去買房，我反對的是，建商財團勾結政府，讓老百姓為了買房，而變成沒有生活品質和尊嚴的屋奴。

然而，我們無法改變建商財團勾結政府，和高房價低薪的事實。

我們唯一能自救的策略，就是先搞懂房地產的真相。

再者，透過總體經濟的運作原理，在對的時間和地點，買到適合自己的房子。

這是我給大家的建議，如果大家對我的觀點有意見或其他想法，歡迎在底下留言。

※本文由狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

(中時電子報)