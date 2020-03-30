受到疫情影響，餐飲業紛紛推出便當外賣因應！其中，台中頂級粵菜餐廳「与玥樓」推出招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯、花菜干蒸鮮活石斑魚等4款外賣便當，打出只要距離餐廳3公里、一次點3個以上，就可免費外送；顧客來店自取「買10送1」，吸引台北企業一口氣訂購50份外送，帶動單日最高狂銷近800份！

事實上，与玥樓早在去年底，廚藝團隊就研發要拆解店裏的招牌菜組合成便當，另開商品線，意外遇到新冠肺炎疫情來襲，反變成火紅的外賣便當，3月底也正式進軍烏日高鐵站開賣。

2015年底在台中單元二重劃區開幕的「与玥樓」，可以說是全台首屈一指的精品粵菜餐廳，其行政主廚許文光曾任「寒舍集團」首席廚師，更是寒舍創辦人蔡辰洋家宴指定私廚，他擅於將傳統廣東菜創新展現，精湛廚藝與美味料理征服許多政商名流挑剔的味蕾。

「与玥樓」客單價1,000元到1,800元，年營業額以9位數計，但廚藝團隊從不以此自滿，兩年前在中秋節慶推出蛋黃酥禮盒，狂銷上萬盒，訂單接到做不出來；去年10月又思考要拆解店內的招牌菜濃縮成頂級奢華的便當，研發出數款便當菜色，這次疫情順勢推出試水溫，市場反應出乎預料的好。

「与玥樓」這次推出的4款便當，包括招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯、花菜干蒸鮮活石斑魚全部都只要198元，主菜叉燒、油雞和烤鴨都是店裏人氣餐點，而無論主菜或配菜皆採店內供餐的製作水準製作，也因為美味可口、物超所值，一推出，吃客討論度爆表，還有人一周訂二到三回，一日兩餐狂銷近800份。

廣大迴響也讓与玥樓3月底前進烏日高鐵站設櫃專賣便當，除了招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯等便當外，未來也會定期推出新菜色，要讓經常利用台中高鐵站南來北往的商務客也能享用平價奢華的粵菜燒臘便當。

(工商 )