台中市消防利用空拍機，將火場等災難現場，以即時影像回傳給指揮官，成為救災利器；消防員張志發，集結10多位機能型義消、災害防救團體，擅長操作空拍機的隊員，利用勤暇之餘勤奮訓練，順利拿到高級專業操作證，相當不容易。

台中市消防局消防員張志發說，對大多數經常操作遙控無人機的人來說，術科測驗只要勤加練習，多加熟悉考試項目及技巧，應能有相當把握；反而是學科測驗因為需要閱讀大量資料，包含牛頓運動定律、氣象學、緊急處置與飛行決策等，必須要先找回學生時代的K書精神，才能真正理解書本中的專業學識。

12名隊員前往大里河堤旁自製模擬測驗場地反覆不斷的練習，並相互提點指正，將每個動作跟角度調整至完美，閒暇之餘不忘研讀手邊的學科指南，無懼河邊兇猛蚊蟲的叮咬，只為順利通過遙控無人機學、術科測驗並考取專業操作證，在救災工作上盡一份心力。

在訓練過程中還有個令人感動的小故事：山海屯機能型義消分隊賴文清分隊長，在術科測驗前一週身體微恙，但因自認練習時間不足，不想住院治療，而是藉由止痛藥撐過關鍵的最後幾天集訓與考試。還好在練習過程中一旁的訓練伙伴發現賴分隊長神情似乎不同於以往，細問之下方才得知狀況，立刻請分隊長放下遙控無人機迅速就醫，才免於病情持續加劇。

然而心繫考試的賴分隊長在經過幾天的初步治療後，隨即快速辦理出院，帶著無人機再度奔往訓練場地集訓，最終也順利通過術科測驗，拿到得來不易的高級專業操作證，拚戰精神令人為之動容。

消防局長曾進財表示，隨著生活科技日新月異，消防人員的救災工具也必須跟著不斷創新求變，才能跟上時代潮流。台中市政府消防局本次考取高級專業操作證的12位人員中，包含警消人員3名、義消人員及民間救難團體9名，都是消防局現階段空拍主力成員，而今年度也會增購3架新型無人機，持續強化台中消防空戰實力，全心守護大台中地區每一位市民的生命財產安全。

(中時 )