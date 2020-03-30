北市信義區某間酒吧去年5月發生一起消費糾紛！一名男酒客動手毆打劉姓女負責人頭部，沒想到老闆娘不甘示弱，直接伸手捏住男客「蛋蛋」，雙方互控傷害，台北地檢署調閱監視器畫面後，將2人依傷害罪嫌起訴。

據《自由時報》報導，劉女去年5月與一名男酒客發生消費糾紛，2人從吵架變成肢體衝突，男客打了劉女巴掌、毆打頭部後，劉女趁亂直接衝上前掐住男客的「蛋蛋」，雙方互控傷害。

2人在台北地檢署複訊時坦承動手打人，因而都被依傷害罪嫌起訴。

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(中時電子報)