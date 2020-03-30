昨天傳出奧捷團領隊因為工作染病而死亡，依職安法規範，職業災害指的是因為勞動場所的職業原因引起工作者疾病、傷害、失能或死亡，而如遭認定為職災死亡，該領隊在98年以前開始投保勞保，家屬可領取5個月投保級距的「喪葬津貼」及40個月投保級距的「遺屬津貼」，如以基本薪資2萬3800元計算，約可請領約100萬津貼。

如該領隊未於98年以前投保，則家屬可請領5個月投保級距的「喪葬津貼」及依年資、投保級距計算的遺屬年金。

勞動部官員表示，無論是僱傭關係或是承攬關係，只要有投保勞保，並在98年以前有投保紀錄，家屬可以請領5個月投保級距的「喪葬津貼」及40個月的「遺屬津貼」或是請領按月領取的「遺屬年金」。

職安署署長鄒子廉表示，如該名勞工死亡原因與執行職務相關，「那就是職業災害」，職安署會先釐清與旅行社之間的關係為承攬或僱傭，就算聲稱為承攬關係，也會檢視是否為「假承攬真僱傭」，如有僱傭關係的領隊，那旅行社應負起勞基法的補償責任。

(中時 )