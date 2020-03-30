基隆市暖暖區暖暖街往源遠路、暖江橋的路段，由於是單向道，導致交通不便、違規事故偶發，立委蔡適應（右三起）、市議員林旻勳、王醒之建議改為雙向道。（蔡適應服務處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市暖暖區暖暖街往源遠路、暖江橋的路段，由於是單向道，導致暖江橋出來的車輛，若要前往暖暖街必須先右轉、再左轉、再右轉，造成交通不便，外地客霧煞煞，違規事故偶發。立委蔡適應建議，將暖暖街銜接源遠路的道路改為雙向道，交通處則回應，尚無交通問題，但若要透過都市計畫變更執行也沒問題。

市議員王醒之表示，暖暖街和源遠路的交會路口一直是暖暖的門面，但暖暖街卻是單向道，他建議分成雙向道，並將暖暖街拓寬2至3米，和暖江橋正面接上，以後從暖江橋進入暖暖街的車輛，就不用再走S型路線，可減少交通意外，並助於未來暖暖車站周邊意象規畫。

市議員林旻勳表示，他過去在市議會提案，要求市府可妥善規畫，改掉此路段的S型路口，不過交通處、工務處還未將權責釐清，他希望將改善需求提出來後，市府可早日來優化。

蔡適應指出，他會來協調台鐵讓出部分土地，來做為線型改善使用，另外請市府釐清道路拓寬的需求和權責後，提出計畫來執行，並於未來透過都市計畫變更，讓此路口改為雙行道，他也會議員們督促市府加快行政程序。

交通處長李綱回應，這位置尚無交通壅塞問題，上下班時段也沒塞車，只是行車需要S型拐來拐去、不順暢，但交通處也有改善好交通號誌，不過若要提出都市計畫變更來改成雙向道，他也同意。

(中時 )