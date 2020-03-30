台北市中山區北安路板信銀行上午發生搶案。警方查出，歹徒開著竊來的計程車犯案，而且罕見的持突擊步槍掃射，雖然警方透過監視器畫面無法得知是持哪一型步槍，搶匪至少開了4槍搶走80萬元從容提著提袋逃逸，目前警方已在林口文化二路上尋獲作案車輛，目前正進行採證，並釐清歹徒逃逸路線。

台北市大直板信銀行30日上午10點半左右發生一起持槍搶案，一名歹徒持槍侵入對一位保全開槍後，搶了80萬，隨即駕駛一輛計程車逃逸。鑑識人員進入銀行內採證。（劉宗龍攝）

根據警方調查，這名搶匪上午身穿深色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行，一進入銀行就先開槍警告，接著對保全開槍，隨後就進入櫃台裝現金，整個行搶過程僅一分鐘左右，事後警方調閱監視器，發現歹徒是開著一輛計程車前往銀行附近，逃逸時也開同一輛車，經查該輛車為贓車，現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，目前做案車輛已在林口文化二路尋獲，但目前無法證實作案是哪一型槍枝，目前除了先對作案車輛進行採證外，也全力釐清歹徒逃逸路線當追緝當中。

(中時電子報)