在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，是金門特有的海洋生物。（李金生攝）

金門縣水試所放流1至2齡的三棘鱟苗4萬尾，期待再見生生不息的盎然生機。（李金生攝）

金門副縣長黃怡凱與參加放流的小朋友「對話」，希望生態保育觀念往下扎根和深化。（李金生攝）

金門縣水試所保育團隊踩著泥濘灘地，前進潮間帶放流鱟苗。（李金生攝）

金門副縣長黃怡凱和水試所長楊文璽表示，縣府很期待這種具指標性的海洋生物，可以在金門海域一代又一代繁衍下去。（李金生攝）

在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，是金門特有的海洋生物，但在人為干擾和棲地破壞下，族群數量已逐年減少。縣水試所致力生態復育，今（30）日上午由副縣長黃怡凱帶隊在建功嶼潮間帶放流自行育成，1至2齡的三棘鱟苗4萬尾，期待再見生生不息的盎然生機。

縣水試所指出，披著一身甲殼，經常雙雙對對出現，有「鋼盔魚」、「夫妻魚」和「鴛鴦魚」之稱的鱟，曾廣泛分布於台灣西部海岸，但因棲地環境的變遷，如今在台灣本島幾乎已經絕跡，僅金門與澎湖在野外還能發現它們的蹤跡，特別是金門因位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為許多海洋生物的優良孵育場所，尤其是西、北海域的潮間帶，更是鱟在金門的主要繁殖地帶。

縣府以「鱟」是金門特有的大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊的主角之一，因此在1999年12月公告畫設全國唯一，面積廣達400公頃的「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」，多年來水試所致力於稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育，並定期進行潮間帶稚鱟分布與族群量調查，長期追蹤監測掌握族群動態。

黃怡凱指出，鱟為海洋底棲性無脊椎動物，它與早已滅絕的三葉蟲是近親，在4億多年前古生代泥盆紀出現，2億年前演化為現今型式，縣府很期待這種具指標性的海洋生物，可以在金門海域一代又一代繁衍下去。

縣水試所長楊文璽也說明，放流作業以復育周邊海域漁業資源，彌補自然的生產力不足為目標，因近期受到新冠肺炎疫情的影響，無法邀請生態保育人士及學生共同參加，但仍期望藉由活動宣示，讓大家對這種鄉土海洋生物有更多認識，也會更加愛護和珍惜它們。

(中時 )