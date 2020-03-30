記憶體封測廠力成（6239）2020年首季營運淡季不淡，有望挑戰同期新高，惟近期股價跟隨大盤滑落，23日下探66.4元的近15月低點，1個月急跌逾4成。近日股價止跌回升，今（30）日開低下跌3.71％後跌勢收斂，午盤後翻紅小漲1.2％，在封測族群中表現抗跌。

力成2019年合併營收登665.25億元次高，年減2.23％。因上半年營運偏弱，毛利率19.06％、營益率13.1％雙創近5年低點。歸屬母公司稅後淨利58.38億元，年減6.35％，為近3年低點，每股盈餘7.52元，低於前年8.02元，但整體表現仍優於預期。

力成去年上半年面臨終端產品需求不振、客戶庫存水位過高、中美貿易戰等3大問題，使上半年營運狀況疲弱，表現黯淡。不過，隨著下半年市況逐漸好轉，使全年營運先蹲後跳，營收及獲利表現超乎公司預期。

力成董事會日前通過股利分派案，擬配發每股現金股利4.5元，盈餘配發率約59.84％，維持近3年水平，以27日收盤價83.6元計算，現金殖利率達約5.38％。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

力成2020年2月自結合併營收58.91億元，雖月減7.08％、降至近7月低點，仍年增達35.72％。累計1～2月合併營收122.32億元，年增達28.58％，雙創同期新高。在三大產品線同步穩健樂觀下，公司看好首季營運淡季不淡，營收有望挑戰同期新高。

(時報資訊)