央行降息1碼、公股行庫加碼1千萬元以下房貸降息2碼（0.5個百分點），但立委批利率降太少、額度太低。立委羅明才30日在財委會中指出，降二碼的房貸額度才1,000萬元，對雙北市民眾來說是「杯水車薪」，政府對銀行比較好，為何不比照美國降四碼。金管會主委顧立雄指出，銀行是收大眾資金也不能承擔過度風險，而且國內定存族也很多，也要顧。

羅明才首先質詢，現在房貸本息要攤還，本金可暫緩繳嗎？

顧立雄指表示，就利率來說，公股從4月1日起六個月，1千萬元降二碼，民營銀行則不會全面降，而是會主動關懷客戶受疫情影響，沒有受疫情影響的客戶就沒有適用，至於本金緩繳是銀行公會決議的，所以公股、民營的房貸本金可緩繳三到六個月。

羅明才進一步質疑，房貸只有1,000萬額度內降二碼，但雙北市居民的房貸誰沒超過1,000萬元，這個額度根本是「杯水車薪」。而且我國政府比較照顧銀行，為何不比照美國降四碼？

顧立雄則指出三點回應，一、公股行庫針對房貸1,000萬以內是降二碼、1,000萬以上也有降一碼；二、銀行是收大眾資金有一定的風險考量，現在央行降一碼、銀行還可以承受，但是否能降到二碼，銀行也要評估，不能承擔過度的風險。三、定存族也要考量，降息太多對定存族衝擊會很大。

立委江永昌則關注，銀行降息是否會主動通知客戶，若照定型化契約規定應要在15天內通知。

顧立雄表示，就房貸利率調降在執行的部份，銀行都要充分反應，現在公股、民營銀行對於降一碼都沒有意見，至於是否要做另外通知或通知方式如何要進一步了解。

(工商 )