43歲李愛綺日前登上衛視《一袋女王》節目，分享另一半辦事不力的誇張行徑。李愛綺抱怨，有次老公不只修門，搞到最後整個門得換掉、或是請他幫忙送鞋去修理，老公竟然偷偷用三秒膠混過交差，害她在舞台上整個大劈腿，肌肉拉傷加整條腿大瘀青、最扯的就是去泰國玩，訂到一間特種行業附近的旅館，害得她被誤疑為是人妖，還問她多少錢可以看她下面，讓李愛綺真的哭笑不得。

李愛綺說有次計畫夫妻一起去泰國潑水節，老公一聽就自告奮勇幫忙訂房。結果到了當地才發現那家旅館旁都是特種行業，房間隔音也差，白天就能聽到兩邊房間在妖精打架，但其他飯店早已客滿的情況下，也只能將就住下。更慘的是，因為旅館樓下就是人妖酒吧，竟然有觀光客看到李愛綺誤以為是人妖，問她多少錢可以看她下面？更誇張的是一旁的人妖，還很生氣李愛綺搶了她的生意，讓李愛綺當場爆氣用英文回嗆：「I’’m not a lady boy（我不是人妖）.」沒想到身旁老公竟然直接笑翻，讓李愛綺又好氣、又好笑。

李愛綺表示老公出包的事情可不只一樁，之前她還在夜店表演時，因為有次彩排後，舞群就提醒她說那家夜店的地板很滑要她記得鞋底要去加貼止滑墊，就請老公幫忙拿去修鞋店處理，沒想到修好後穿上台一個滑步李愛綺當場變成一字腿，一看鞋子腳跟竟然斷了，一時李愛綺摔得太重還無法自行站起，靠舞群攙扶之下才能回到後台。之後老公才坦承，其實是他忘記送修，D.I.Y.用三秒膠黏的，還好李愛綺只有整個腿瘀青沒有大礙，如果腳踝受傷可以就得躺好幾個月了。

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(中時電子報)