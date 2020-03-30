新冠肺炎疫情持續延燒，亞太和平基金會董事長許信良與前海基會董事長洪奇昌等人，今天共同呼籲兩岸應摒棄疫情第一階段的民粹式謾罵，在防疫經驗和疫苗研發等項目上攜手合作，以對抗病毒這個人類共同的敵人。並建議政府以更大力道，因應疫情引發的經濟蕭條。

兩岸政策協會今天在台大校友會館舉行「新冠疫情下的兩岸關係」座談會，由兩岸政策協會理事長譚耀南主持，邀請兩岸政策協會理許信良、台灣產經建研社理事長洪奇昌、立委賴瑞隆、兩岸政策協會秘書長張百達共同參與。

譚耀南指出，新冠疫情已出現全球性蔓延的現象，不僅疫情對人類帶來風險與危機，經濟蕭條程度也比金融海嘯和sars更嚴峻，蔡英文連任後曾釋出在雙方對等情況下，不排除與對岸討論兩岸未來的說法，此次疫情提供很大機遇，病毒是人類和兩岸共同敵人，如何攜手對抗病毒，是任何掌握權力的人應盡的責任。

他說，從兩岸武漢包機和類包機順利進行，可以看出，兩岸也有共同合作的空間，呼籲雙方攜手對抗共同敵人，摒除不必要的情緒謾罵，攻擊式的批評也要適可而止，彼此克制和自制，將心比心的來共同面對這個二次世界大戰後最大的公衛危機和挑戰。

許信良也表示，新冠肺炎疫情蔓延三個月，目前還在大流行，但台灣在第一階段成功將病毒鎖定在一定範圍，中國大陸也未讓大流行在各地爆發，但在第二階段，兩岸是否能成功守住戰果仍在未定之天，這也是促成人類超越傳統對抗的契機。

他說，儘管在疫情第一階段，兩岸出現傳統的民粹對抗，世衛組織也無法帶領全球進行疫苗研發等合作，甚至無法提供充足資訊，大國政府對疫情也未能召開共同參與緊急會議，全球體制有待改善，但兩岸政府也出現善意互動，否則不會有武漢包機的成功起飛。

許信良呼籲這種善意與互動應該維持，因為新冠肺炎疫情悲觀估計要再持續一年到十八個月，兩岸在防疫上有各自經驗，疫苗研發也有各自可觀且實質的成就，目前談互助合作比第一階段更具意義。

他認為，雖然我們的政府對疫情有足夠的警覺，但疫情引發的經濟蕭條，警覺性不足，其餘這部分的嚴重性不低於疫情本身，而我們們僅準備了1千億台幣，遠遠不足。

許信良以美國、新加坡和日本為例，就算不不計算美國聯邦銀行量化寬鬆的4兆美元，光從美國國會通過的2兆美元，再以美國人均產值為台灣2.6倍來換算，台灣至少應動用7千億新台幣。就算比照新加坡也有6400億台幣，比照日本則應動用1兆1866億台幣，政府「重病用輕藥」，保守的財政政策苦的是民眾，更不可能振興經濟促進繁榮，發放現金給貧民是強心針，「當前台灣難道不需要強心針？」

洪奇昌也對許信良的說法表示認同，他說，雖然這病毒最原始的發源地是在中國，但中國在第一階段已初步達到沒有爆發更巨大、更厲害的全面性的流行，原來我們也擔心在東亞的韓國跟日本也會有很大的疫情爆發，但後來也控制住。反而在歐洲，尤其在義大利的個案已經超過中國。

對於政府採取的紓困手段，洪奇昌也質疑是否足夠，他說，美國很立即的發放現金給美國公民，香港在更早的時候也發放現金給每一個香港人民，建議政府對於台灣的中低收入戶或弱勢團體，是否也可以考量用這種作為或發放食物券。

(中時 )