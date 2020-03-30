大量黑煙直竄天際，國道上也清晰可見。(翻攝照片)

今中午12時許，五股區中興路二段28巷一輛貨車突然起火，因正好位於高速公路橋下，大量黑煙直竄天際，國道駕駛來往皆清晰可見，現場更疑似洩漏大量化學物質，火勢有延燒之餘，目前化學品仍不清楚，消防隊已派遣10分隊、1中隊、2大隊、毒災應變隊前往搶救中。

(中時 )