五股貨車起火 大量化學物質疑外洩 13:172020/03/30 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股區中興路二段28巷一輛貨車突然起火。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大量黑煙直竄天際，國道上也清晰可見。(翻攝照片) 今中午12時許，五股區中興路二段28巷一輛貨車突然起火，因正好位於高速公路橋下，大量黑煙直竄天際，國道駕駛來往皆清晰可見，現場更疑似洩漏大量化學物質，火勢有延燒之餘，目前化學品仍不清楚，消防隊已派遣10分隊、1中隊、2大隊、毒災應變隊前往搶救中。 (中時 ) #大量 #五股 #化學物質 #貨車 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒商釋出酒精做乾洗手 04:102020/03/26 時尚消費 MHI Vestas與天力簽訂風機葉片供應合約 11:202020/03/26 財經 房市恐現拋貨潮？李同榮：要看四大條件 13:042020/03/26 財經 壽險保費漲定？顧立雄：美國降到快零利率了 13:032020/03/26 財經 呼吸器爆缺口！這檔狂飆漲停 欸…誤會大了 16:042020/03/26 財經 併購再添大案 金融科技發燒 17:242020/03/26 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:312020/03/26 財經 驚悚！機車撞貨車斗騎士當場無生命跡象 10:562020/03/27 社會 Dialog預測未來無線連接技術在IoT應用三大趨勢 11:322020/03/27 科技 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳逢做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 罕見悍匪持突擊步槍掃射搶板信銀行 保全慘中彈 - 社會 大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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