川普談到紐約艾姆赫斯特醫院到處是屍體的觸目驚心

新冠肺炎疫情橫掃全美，如今確診病例超過14萬，死亡也突破2,400人。原本樂觀的美國總統川普看了紐約皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）後，也不禁膽戰心驚。

「我看到他們不斷叫來拖車、冷藏車，」川普說，「因為屍體太多，他們處理不了。」他說，從沒在美國看過像這樣的事。

據CNN新聞網29日報導，川普說，這發生在紐約皇后區的社區。他自承，看到了前所未見的狀況。「我的意思是說，我曾經在電視上，還有遙遠的國度看到這種狀況，但從沒在我的國家看過這種事。」

川普說，他看到卡車停下來，搬出屍體。而這些卡車和白宮玫瑰花園（Rose Garden）一樣長，朝裡面一瞧，只看到黑色的屍袋。「你自問，那裡面是什麼？」他說，「（這是）艾姆赫斯特醫院，你想一定是補給物資，但不是，那些是人──我從沒見過那種狀況。」

紐約皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）內部

(中時電子報)