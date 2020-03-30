姚國柏盡管先天生理功能不足，沒有灰心，更加熱愛運動，主動爭取參加籃球校隊，透過運動改善自身健康狀況。（盧金足攝）

就讀國小5年級的姚國柏，天生只有一顆腎臟，未因此喪志氣餒，勇敢挑戰自我參加籃球校隊，身在單親家庭，小小年紀就很懂事，媽媽因腦中風導致行動不便，以協助親友寄賣茶葉，做資源回收賺取微薄收入，姚國柏細心陪伴照料母親，獲選台灣家扶基金會2020全國自強兒童。

雖然才11歲，他說，「家裡現在經濟狀況不好，但我會好好念書，希望以後有好工作可以賺很多錢買車子，載媽媽到處去玩。」社工感動紅了眼眶，希望稱為「單腎人」的姚國柏健康長大，孝順媽媽。

在防疫優先的考量下，家扶停辦「2020全國自強兒童表揚活動」，改以各地家扶中心自行辦理；姚國柏是南台中家扶推薦的自強兒童，特地在兒童節前夕，由南台中家扶中心主任王金敦和扶幼委員會主委謝勝騏將這份榮耀頒發給姚國柏，給予勉勵與肯定。

姚國柏生長在單親家庭，媽媽因腦中風、血塊堆積腦部，導致行動不便，連帶在口語表達與思考邏輯上也受影響，無法從事一般工作，只能偶爾協助親友寄賣茶葉販售，或從事資源回收工作賺取微薄收入貼補家計，主要生活仍須仰賴社會福利補助維持。

姚國柏單側腎臟缺損發生率為千分之一，盡管先天生理功能不足，沒有灰心，反而更加熱愛運動，主動爭取參加籃球校隊，透過運動改善自身健康狀況，最喜歡到學校打籃球，還會自己加強肌耐力，強化手臂與腳力。

學業表現或是幫忙家事上，他自動自發，不讓媽媽擔心，更是媽媽的貼心寶貝，媽媽因健康因素多次在家暈眩跌倒，都是姚國柏發現叫救護車，媽媽不適時守在身旁看顧照料，還幫媽媽按摩，讓媽媽感到安心。

家扶基金會深耕台灣70年，幫助國內超過22萬名逆境兒少自立成長，扶持引導他們發揮潛能，找到屬於自己的未來。

今年全國自強兒童表揚，因為疫情不得已停辦，但孩子這份積極向前的精神，感動企業界支持，愛心企業的心意不縮水，反而更是拋磚引玉以實際行動給每一名自強兒童鼓勵，特別感謝元大金控、元大文教基金會提供全台23名家扶自強兒童獎助學金一萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈；福瑞睿狐股份有限公司提供23位自強兒童KAN KEN包。

謝勝騏表示，國柏年紀小，面對挑戰就有這樣的勇敢和孝順，很不簡單，家庭背景往往不是扶助兒童所能選擇，他們需要有人幫忙一把，才有機會和勇氣繼續往前走，請大家繼續支持南台中家扶的扶幼工作。

王金敦指出，近期疫情嚴重衝擊社福團體，許多中心活動也因此取消或延期，募款大幅下滑，每個孩子都是星空中閃耀的星星，需要大家一起共寫扶助孩子的新未來，一起為他們點亮前方的路。

(中時 )