全球出現新冠病毒病例的國家擴增至約199國，其中美國、義大利及西班牙確診人數快速攀升，WHO表示全球的每日確診感染病例超過中國，為自疫情爆發以來首見。而紐約因感染人數大增，美國累計確診新冠肺炎病例超過中國，成為全球感染人數最多的國家，超過包括中國和義大利在內的其他任何國家。富邦證券表示，本次疫情影響已造成股市陷入熊市，雖然近期股市還出現反彈，但後續走勢仍需觀察疫情發展、油價續跌下對市場的影響、及金融機構對相關產業的風險暴顯程度、是否出現企業違約、重點公司評等下調、垃圾債券基金停損，都可能成為加大市場波動和流動性緊張的因素。

富邦證券表示，隨著疫情惡化，工廠被迫停工及民眾消費意願降低，已有越來越多家美國企業發布警告，疫情恐將衝擊獲利，也很難預測將來獲利。近來提出預警的企業包括聯合航空控股、萬事達卡、可口可樂、蘋果以及微軟等。一旦疫情持續擴大，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等供應鏈斷鏈危機。

考量到目前仍未見到疫情高峰，富邦證券建議，在操作上可考慮避開航空、郵輪、飯店、遊樂園等類股，而電商、物流、線上影視及遊戲類股有望延續相對抗跌的走勢，疫苗以及防護用品類股未來仍有機會隨著疫情惡化或個別公司疫苗臨床試驗消息而有所表現。不過在業績面，疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序，並花費較長時間，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻。

富邦證券提醒，投資人亦應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，亦可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

高盛報告指出，自二次世界大戰以來美股經歷了26次修正（自高點下跌超過10%），平均跌幅為13.7%且平均需要四個月時間恢復。最近一次的指數回調為2018年的9月至12月，而本次美股的修正則為二次世界大戰以來費時最短的紀錄。

(時報資訊)