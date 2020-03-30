雲林縣長張麗善訪視虎尾健群長照安養中心，透過視訊向阿公阿嬤們問好。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左四）說，縣府口罩配予政策給好給足，長照安養中心工作人員每人每周7片。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善上午視察長照機構，為防止感染，改以視訊向阿公阿嬤們問好，並提醒做好個人衛生工作，長照中心都以視訊探訪，工作人員每人每周配予7片口罩，充足補給。

張麗善與虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、縣社會處長林文志等人訪視虎尾健群長照安養中心，透過視訊和92歲的沈鍾招阿嬤閒話家常，並再三叮嚀要注意衛生，勤洗手、戴口罩等。

健群長照安養中心負責人陳仟樺指出，該中心自新冠肺炎爆發後，就依照政府相關指示擬定防疫措施，抱括分流、分艙與視訊探訪，降低住民感染風險。

張麗善非常肯定健群長照安養中心周延的規畫，呼籲全縣所有長照機構都能比照辦理，讓住民住得更安全，家人更安心。

林文志指出，雲林縣內共有42家的老人福利機構，40家是49床以下小型老人福利機構，2家為200床以下的財團法人老人福利機構，約可提供2000多床位給失能者，為防感染，今年1月31日即發文限制住民家屬或訪客人數為2人，訪客如有咳嗽及發燒等症狀者，應拒絕進入機構內訪視住民，以維護住民及工作人員健康，防止肺炎疫情擴散，3月18日正式禁止訪客，並改用視訊方式讓家屬探視。

(中時 )