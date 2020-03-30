患有先天性妥瑞氏症及注意力不足等症狀的宇涵，家中經濟情況並不好，但無論天多冷，在學校泳池練習來回游幾千公尺練習。（台北家扶提供／林良齊台北傳真）

患有先天性妥瑞氏症及注意力不足等症狀的宇涵，家中經濟情況並不好，目前一家6口僅靠在滷味店打工的媽媽薪資維生，但每天凌晨天還沒完全亮，宇涵總是備好泳具，無論天多冷，在學校泳池練習來回游幾千公尺，希望能夠奪下佳績。

宇涵的家庭情況不佳，目前家中經濟僅靠媽媽在滷味店工作的微薄薪資以及家扶等補助支撐家中經濟，但近期受到疫情影響，滷味店也減少媽媽的工時；家中除了妥瑞氏症的宇涵外，弟弟患有先天性腦膜膨出，需要醫療支出，爸媽也輪流照顧，時常往返醫院。

台北家扶表示，宇涵總是主動協助媽媽家務，如洗衣服、拖地，更在媽媽坐月子時，協助洗菜，安撫寶寶，完成後會跟媽媽分享今天做了哪些家事，在活潑外表下的宇涵可以觀察到他獨立、孝順的一面，是爸爸媽媽的貼心好幫手、弟弟妹妹們的模範。

因患有注意力不足的症狀，宇涵從小時候常常闖禍受傷，在醫生建議下宇涵透過游泳將身體多餘能量釋放，妥瑞症狀也較穩定，而他剛練習一個月的時間就被安排出校比賽，榮獲第二名，也陸續在2018年榮獲全國團體賽第8名、台北市中正盃錦標賽季軍等優異成績，宇涵更立志當台灣的菲爾普斯。

台北家扶主任謝曉雯說，在台北這個大都會區弱勢孩子要脫穎而出是相當不容易，但家扶孩子雖然在資源不足逆境下，奮力的讓「夢想」在現實中展翅高飛、創造機會，他們都是星空中閃亮的一顆星。

(中時 )