新北市中和區公所防疫作為獲得《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台等媒體報導。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所防疫作為獲得《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台等媒體報導。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所防疫作為獲得《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台等媒體報導。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所防疫作為獲得《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台等媒體報導。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣疫情爆發初期，即建立防疫機制，積極迅速處置，新北市中和區公所防疫作為獲得《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台等媒體報導。中和區長賴俊達強調，防疫的策略「超前佈署」是控制疫情的關鍵；「關懷」是防疫人員的核心價值。

《德國之聲》、日本《NHK》國際媒體及台灣公共電視台也關注到中和防疫經驗，並分別以「台灣防疫策略及基層社區的完整防疫配套服務經驗」、「台灣社區在武漢防疫的措施」、「新冠肺炎防疫第一線」為主題到中和實地專訪。

媒體採訪內容包括「中和區公所」洽公櫃台設置防護隔板、人員分區分流、門禁管控及公共設施消毒；「中和區居家檢疫關懷中心」運作功能、服務項目，同時實地拍攝里幹事採買送餐、領藥溫馨畫面，深受感動；「中和社區（頂南里）」防疫觀念宣導、防疫物資提供、志工動員消毒。

「中和國小」校園之學生自發洗手、額溫量測、桌椅及遊具消毒等，希望將台灣紮實的防疫經驗傳送到世界各地給其他國家參考。

賴俊達表示，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，不僅要保護未受感染的民眾，也要以同理心了解和關懷檢疫對象，適時提供協助。新北及中和首創全國成立「居家檢疫關懷中心」，每天以電話關懷居家檢疫者，即時協助日常生活事務、給予心理支持及協助轉介心理諮商、宣導衛教，傳遞貼心服務，就是要讓檢疫者安心待在家裡度過檢疫期間。

如果檢疫者不遵守規定四處趴趴走，公所跟警察都會即時收到檢疫、隔離異常簡訊，盡速合力找回，杜絕防疫破口。

賴俊達說，台灣防疫經驗受國際肯定，基層社區防疫同受矚目，而深度採訪報導內容包括地方政府防疫組織之運作，公私如何協力整合人力、財力及物資，及透過中央與地方政府密切合作，基層社區落實防疫政策，才能共同抵抗疫情。

(中時 )